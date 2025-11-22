O presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional garante que a entidade sabe «o seu papel», desvalorizando a ausência na reunião de sexta-feira entre FC Porto, Sporting, Benfica, Sp. Braga e Federação Portuguesa de Futebol.

«A Liga não ficou de fora. Aliás, a Liga sabe qual é o seu papel. A Liga, e eu, enquanto presidente, represento todos os presidentes das sociedades desportivas. Os temas que foram tratados foram conversas que aconteceram ao longo a campanha para a presidência da FPF. A Liga não se intromete. A Liga representa o futebol profissional e fará de tudo para promover o futebol de uma forma natural e transparente.»

«Nós fazemos reuniões semestrais, as chamadas cimeiras de presidentes», disse Reinaldo Teixeira aos jornalistas em Olhão, à margem do lançamento do livro “Manuel Cajuda - o (des)Treinador”.