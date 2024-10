César Peixoto foi expulso diante do Estrela da Amadora, em jogo da sétima jornada da Liga portuguesa, no passado fim-de-semana. Viu o cartão vermelho por protestos.

Agora, o mapa de castigos do Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) revela que o treinador vai pagar uma multa de 2,805 euros e fica com um jogo de suspensão (sendo que já estava suspenso por oito dias, devido a acontecimentos da quarta jornada).

O CD revela ainda o conteúdo das palavras dirigidas a Miguel Fonseca, juiz da partida. «Tás a brincar com esta merda, é falta lá em baixo c******! Abram a merda dos olhos! isto é inacreditável». Após a exibição do respetivo cartão vermelho, o treinador proferiu as seguintes palavras para o arbitro: «É falta c******, tu não vês?! Isto é gozar com o nosso trabalho», relata o CD.

O assistente do Moreirense Sérgio Teixeira também foi expulso e leva um jogo de suspensão. O adjunto do Estrela da Amadora José Fernandes foi expulso e suspenso, tal como o analista Fernando Marques, num total de quatro expulsões de elementos de equipa técnica num só jogo.