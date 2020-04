O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, convocou os clubes dos campeonatos profissionais para uma reunião, a realizar já na tarde desta quarta-feira.

Para este encontro, a realizar por vídeoconferência, foi convidado também o presidente da Liga, Pedro Proença.

O objetivo de Fernando Gomes é, sobretudo, partilhar as novidades que saírem da reunião da UEFA com as 55 federações, que arrancou ao final da manhã, e na qual a FPF está representada pelo CEO, Tiago Craveiro.

Em análise estão os efeitos da pandemia de covid-19, não só a nível do calendário das provas de futebol, como também a nível financeiro.

Esse foi também o motivo que levou o líder federativo a reunir, na véspera, com representantes das 22 associações distritais.