O Gil Vicente renovou contrato com o futebolista Manuel Lopes até 2024. O clube de Barcelos oficializou esta terça-feira a renovação e também o empréstimo do jogador para 2021/2022.

Lopes, central de 21 anos, vai jogar no Felgueiras 1932, na Liga 3, tendo novo empréstimo depois de, nos dois anos anteriores, ter rodado no Sp. Espinho e no Leça. Ainda não se estreou pela equipa principal dos gilistas.