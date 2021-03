Sérgio Conceição convocou 24 jogadores para a visita a Portimão, onde o FC Porto vai defrontar o Portimonense numa partida a contar para a 24.ª jornada da Liga.



As maiores ausências da convocatória são as de Felipe Anderson, Baró e Carraça, jogadores que não constam no boletim clínico e que não seguiram viagem para o Algarve por opção. Além deste trio, Marcano e Mbaye também ficaram na Invicta por lesão.



O jogo entre o Portimonense e os campeões nacionais está marcado para as 18h00, deste sábado.



Lista de jogadores que viajaram para o Algarve:



Guarda-redes: Marchesín, Diogo Costa e Cláudio Ramos;



Defesas: Pepe, Diogo Leite, Nanu, Manafá, Mbemba, Zaidu e Sarr;



Médios: Uribe, Grujic, Sérgio Oliveira, Loum, Otávio e Fábio Vieira;



Avançados: Taremi, Marega, Corona, João Mário, Díaz, Toni Martínez, Evanilson e Francisco Conceição.