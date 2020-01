Fernando Fonseca, defesa do Gil Vicente, foi agredido por adeptos do Paços de Ferreira após o empate entre as duas equipas (0-0) na Capital do Móvel, neste domingo.

No final do encontro, o lateral direito dirigiu-se a um familiar no exterior do estádio, antes de entrar para o autocarro da sua equipa, e foi abordado por um grupo de cinco pessoas. Fernando Fonseca acabou por levar um estalo. Não foi possível apurar o que esteve na origem da agressão.

O Gil Vicente já apresentou queixa, face ao sucedido, mas garante que o Paços de Ferreira está isento de responsabilidades no caso. «O presidente do Paços já pediu desculpa pelo incidente, sendo que o clube nada tem a ver com isto. É um ato isolado e a postura do Paços de Ferreira sempre foi exemplar. As relações entre os clubes não estão minimamente em causa», salientou fonte do clube de Barcelos, ao Maisfutebol.



