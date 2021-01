Atualmente a jogar no Paços de Ferreira, Fernando Fonseca revela que pensou abandonar o futebol há dois anos, perante a frustração de uma transferência falhada do FC Porto para a Juventus.

«Tenho o sonho de jogar nos grandes palcos, nas Ligas dos Campeões e da Europa, e podia ter ido para a Juventus há dois anos, mas acabei por ficar na equipa B do FC Porto. Não sei ao certo o que correu mal, mas isso marcou-me muito pela negativa. Pensei mesmo em deixar de jogar», revela o lateral, em entrevista à agência Lusa.

Agora na Capital do Móvel, depois de um ano no Gil Vicente, Fernando Fonseca mostra gratidão por aquilo que encontrou no Paços de Ferreira.

«Devo muito ao Paços de Ferreira, porque me tem ajudado a crescer. Não gostava muito da parte dos treinos, nem sempre dava o máximo, e têm-me incentivado a trabalhar sempre nos limites. Jogamos como treinamos e trabalhamos muito bem, o que nos faz mais fortes. Acredito que esta será a minha época de afirmação», afirma.

Já com dezoito jogos realizados esta época, Fernando Fonseca ainda não apontou qualquer golo, mas diz que essa é uma questão antiga.

«Eu e as balizas nunca nos demos muito bem. Não faço golos desde os 15/16 anos, quando eu e o Bruno Costa jogávamos como extremos no FC Porto. Esse tem sido mesmo tema de brincadeira no balneário, dizem que o futebol acaba se eu ou o Luiz Carlos marcarmos. Daí a festa especial após o golo do Luiz diante do Marítimo. Vou tentar, mas não deixarei de assistir um colega se for melhor para a equipa», revela.

Relativamente à campanha do Paços de Ferreira na presente temporada, atualmente na quinta posição da Liga, o lateral considera que a equipa orientada por Pepa até podia ter mais pontos.

«Não começámos bem o campeonato, com duas derrotas e um empate, mas nunca mudámos a nossa forma de trabalhar e, acima de tudo, jogamos como treinamos, com muito empenho e num grupo incrível e muito equilibrado. Por esta nossa maneira de estar e de trabalhar, o que temos feito não é surpresa», defende.