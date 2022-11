Presidente da Liga, Pedro Proença admitiu que foi com «profunda consternação» que o organismo soube da morte de Fernando Gomes, este sábado, aos 66 anos.

Num comunicado publicado nas redes sociais, Proença afirmou que o «futebol português perde um dos seus maiores embaixadores, alguém que nos sensibilizou dentro e fora do campo».

«Em meu nome e em nome da Liga Portugal, endereçamos as mais sentidas condolências à família de Fernando Gomes, ao FC Porto e a todos os seus adeptos», lê-se.

O comunicado de Proença:

Foi com profunda consternação que tomámos conhecimento da morte de Fernando Gomes, o Bibota de Ouro. Fernando Gomes foi uma figura maior do que o Futebol, um extraordinário jogador, mas, sobretudo, um cavalheiro que marcou a vida de quem privou com ele.

O Futebol Português perde um dos seus maiores embaixadores, alguém que nos sensibilizou dentro e fora do campo. Ficarão as melhores recordações de Fernando Gomes.

Em meu nome e em nome da Liga Portugal, endereçamos as mais sentidas condolências à família de Fernando Gomes, ao FC Porto e a todos os seus adeptos.

Também a própria Liga, no site oficial, deixou uma nota de condolências. O comunicado:

A Liga Portugal lamenta profundamente o falecimento de Fernando Gomes, antigo jogador de FC Porto e Sporting CP, assim como da Seleção Nacional, e atualmente Vogal do FC Porto, aos 66 anos.

Natural da cidade do Porto, Fernando Gomes nasceu a 22 de novembro de 1956, tendo representado os dragões durante 13 épocas, como jogador e em dois períodos distintos, e duas temporadas os leões. Foi de azul e branco que ficou conhecido pela alcunha carinhosa de “Bibota”, fruto das duas Botas de Ouro conquistadas, nas temporadas de 1982-83 e 1984-85. Foi, ainda, melhor marcador do campeonato português em seis ocasiões, tendo somado cinco títulos de campeão nacional.

À família enlutada, aos adeptos em geral e aos do FC Porto em particular, a Liga Portugal endereça as mais sentidas condolências.