Al Musrati tem estado em destaque esta época ao serviço do Sp. Braga e tem sido associado a vários emblemas. Os adeptos do Benfica chegaram, inclusive, a pedir que a contratação do médio líbio através do Twitter.



Ora, o empresário do jogador de 24 anos, Fernando Meira, admitiu que «há algumas abordagens», mas que a última palavra pertencerá aos bracarenses.



«Tem vindo a crescer de jogo para jogo e tem vindo a afirmar-se, não só no Sp. Braga, mas também no panorama nacional. Certamente que, no final da época, iremos ter algumas opções, cabendo depois ao Sp. Braga decidir. O mais importante é, neste momento, que o jogador se foque no seu trabalho. Há, de facto, algumas abordagens. O Sp. Braga é que decide o futuro do jogador, que tem contrato com o Sp. Braga, e é importante nunca esquecer essa parte da equação», destacou, em entrevista ao programa «Bola Branca».



Confrontando com os 20 milhões de euros exigidos pela SAD do Sp. Braga para a venda de Al Musrati, Meira indicou que o valor pode ser negociado, embora admita que representa o valor do jogador.



«Não há nenhum tipo de frustração quanto a esse pedido do Sp. Braga, até porque entendemos que o jogador está, de facto, num patamar muito alto e é perfeitamente natural que o Sp. Braga queira valorizar os ativos que tem. Neste momento, não há nada que indique que o jogador vai sair por 20 milhões de euros. No final da época, veremos o que haverá, para o Sp. Braga decidir se quer vender, ou não, o jogador», concluiu.



Por último, o representante do internacional pela Líbia comentou o pedido dos adeptos do Benfica nas redes sociais.



«Perante aquilo que tem feito, são perfeitamente normais esses movimentos. Equilibra a equipa, tem boa saída de bola, e é normal que os adeptos do Benfica gostassem de o ver lá. A nível nacional vejo apenas o Palhinha com este tipo de características», concluiu.