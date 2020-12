Jorge Jesus tem um problema central para resolver na visita ao Açores, logo a abrir o ano, para o embate com o Santa Clara, relativo à 12.ª jornada da Liga. Nicolas Otamendi viu o quinto cartão amarelo na receção ao Portimonense e vai cumprir um jogo de castigo, ficando em aberto quem vai jogar ao lado de Vertonghen na deslocação a São Miguel.

O central argentino foi punido no final da primeira parte, aos 38 minutos, depois de uma entrada a pés juntos sobre Aylton Boa Morte. Na sequência da mesma falta, Otamendi foi atingido na face pelo corpo do avançado do Portimonense e teve de deixar o relvado para receber assistência. Ferro ainda esteve a aquecer, mas o argentino acabou por voltar ao jogo e ficou até ao final. Ferro ainda entrou em tempo de compensação, mas para o lugar de Rafa Silva.

Agora nos Açores, no próximo dia 3 de janeiro, Jorge Jesus, além do argentino, também não vai poder contar com Jardel, afastado do grupo na sequência de um teste positivo de covid-19. O treinador do Benfica terá, assim, de encontrar um novo companheiro para Vertonghen, que poderá passar por Ferro (17 minutos na Liga e 90 minutos na Taça) ou mesmo Todibo, central cedido pelo Barcelona que ainda não fez um jogo oficial pelo Benfica.