O Sporting demarca-se dos problemas gerados antes e durante as celebrações da conquista do título, tendo em resposta a cinco perguntas colocadas pela TVI garantido que a maior das decisões não passou por ele.

Questionado, por exemplo, sobre quem autorizou o ecrã gigante, colocado junto ao estádio, e o DJ que esteve no local, o clube referiu que «não faz parte da competências do Sporting Clube de Portugal este tipo de autorização», adiantando que também não faz parte das suas competiências controlar o distanciamento social, o uso de máscara ou o consumo de bebidas alcoólicas, embora tenha feito «apelos» através dos meios internos e dos media.

O Sproting refere também que «todas as autoridades competentes para o efeito» autorizaram o cortejo com os dois autocarros pelo centro da cidade, adiantando que a hora de saída dos autocarros em direção ao Marquês foi decidida «no final das celebrações no estádio».

Por fim, o clube, nestas respostas por escrito à TVI, garantiu que «não foi decisão do Sporting» a colocação de grades no Marquês.