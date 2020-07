A festa do 29.º título nacional da história do FC Porto fez-se de forma diferente, desde o relvado do Estádio do Dragão ao desfile de carros nos Aliados. Equipa e adeptos festejaram à distância, sem se verem, após confirmado o triunfo sobre o Sporting, por 2-0, em jogo da 32.ª e antepenúltima jornada da I Liga.

O cenário inédito começou com o apito final e a festa dos comandados de Sérgio Conceição na relva do Dragão, sem público nas bancadas. Ao mesmo tempo, no exterior do recinto, centenas de pessoas concentraram-se, mas começaram a ser dispersadas pelas forças de segurança e pela polícia, para evitar junções.

Entre cumprimentos, abraços, a roda da equipa do FC Porto no centro do relvado e o técnico dos dragões levantado por todo o plantel, centenas de sócios e adeptos começaram a comemorar o título na rua. Isso aconteceu sobretudo nos Aliados, no coração da cidade, junto à Câmara Municipal. Dezenas de carros em fila, bandeiras, cachecóis, abraços e pessoas juntas, a saltar e a gritar pelo novo campeão nacional.

A polícia foi controlando os aglomerados na cidade, alguns deles inevitáveis, numa altura em que o país continua a ser assolado pela pandemia da covid-19, ainda que de forma ligeira na região Norte nos últimos dias.

No Marquês de Pombal, em Lisboa, também houve alguns adeptos do FC Porto a festejar o título, assim como um pouco por várias cidades do país.

Pela 01h15, o cordão de segurança junto à estação de metro do Dragão foi desfeito e centenas de adeptos colocaram-se no passeio, à saída do Parque 1, para saudar os jogadores, à medida que estes saíam do estádio já ao início da madrugada.