O Sporting foi à Cidade do Futebol vencer o Belenenses por 3-1 e conservou o terceiro lugar com mais dois pontos do que o Sp. Braga e agora a 12 pontos do Benfica, que segue no segundo lugar.

O Belenenses adiantou-se no marcador aos 9 minutos por Licá, mas o Sporting arrancou para a vitória ainda na primeira parte. Coates empatou ao minuto 22 e Jovane bisou, com golos 36 e 45 minutos, este na cobrança de uma grande penalidade.