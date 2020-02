O Benfica recuperou esta segunda-feira a liderança da Liga, ao vencer no terreno do Gil Vicente, por 1-0.

No jogo que fechou a jornada 22 do campeonato nacional, os encarnados chegaram ao triunfo graças a um golo solitário de Carlos Vinícius, aos 15 minutos, após assistência de Taarabt.

FILME E FICHA DE JOGO.

Com este resultado, o Benfica ocupa agora o primeiro lugar, com 57 pontos, mais um do que o FC Porto, segundo classificado. Já o Gil Vicente é 11.º, com 26 pontos.