O mercado de transferências de verão vai fechar este ano em Portugal no dia 22 de setembro, informou este domingo a FIFA.

A janela de verão costuma fechar no início do mês, mas foi estendida devido à situação do novo coronavírus, que obrigou a que esta temporada seja terminada mais tarde.

Como habitual, os clubes podem inscrever novos jogadores a partir do dia 1 de julho. Essa data não sofre qualquer alteração.

Já no mercado de inverno, este começará em Portugal no dia 5 de janeiro de 2021 e termina no dia 4 do mês seguinte, fevereiro.

Nas chamadas «Big Five» – Alemanha, Espanha, França, Inglaterra e Itália – estas datas mantêm-se semelhantes a anos anteriores, com a janela de verão a fechar no final de agosto ou nos primeiros dois dias de setembro e a de inverno a terminar no dia 31 de janeiro ou 1 de fevereiro.