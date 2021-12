Depois das eliminações nos oitavos de final da Taça de Portugal, Famalicão e Belenenses encontram-se na quarta-feira, para a 16.ª jornada da I Liga, num jogo para o qual o técnico dos lisboetas, Filipe Cândido, admite ir um pouco «às escuras», pois não sabe quem são os elementos infetados com covid-19 nos nortenhos.

«Tendo em conta as notícias e acreditando que alguns dos casos sejam jogadores, não sabemos quem são. Vamos um pouco às escuras no que o adversário pode ou não apresentar, nos comportamentos de jogo e nos números de opções», avançou Filipe Cândido, em videoconferência de imprensa, esta terça-feira, pedindo otimismo ao seu grupo.

«A equipa tem de estar otimista e sempre animada, independentemente do que nos vai acontecendo. É o que queremos passar desde o primeiro dia, sabendo que o trajeto vai ser difícil. O melhor é jogar o mais depressa possível. É com espírito positivo que os jogadores querem encarar o próximo jogo», referiu.

Para o treinador do atual 18.º e último classificado da I Liga, é preciso dar continuidade ao que a equipa mostrou nos 30 minutos iniciais ante o Rio Ave, na Taça de Portugal.

«Pretendemos que aqueles 30 minutos que fizemos no início do jogo se prolonguem por mais tempo, ter mais tempo o domínio, ser uma equipa que consegue criar mais que o adversário, que sabe por onde tem de ir com bola e impedir que o adversário consiga criar situações», disse, esperando também que a equipa, que soma apenas oito pontos em 15 jornadas, melhore ofensivamente.

Sobre a reabertura do mercado, Filipe Cândido realçou que a sua única preocupação «tem sido recuperar desportivamente os jogadores» e as conversas com o presidente Rui Pedro Soares vão mais nesse sentido.

O Famalicão-Belenenses tem apito inicial marcado para as 17 horas de quarta-feira. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.