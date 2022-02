Regressado da seleção do Uruguai, Darwin Núñez já participou no treino desta sexta-feira do Benfica com vista ao jogo contra o Tondela, da próxima segunda-feira.



Além do internacional «charrua», nota para as presenças do guarda-redes Kokubo, do lateral Filipe Cruz e do avançado Henrique Araújo na sessão de trabalho da equipa principal.



O Tondela-Benfica joga-se na próxima segunda-feira, às 19h00, no João Cardoso.