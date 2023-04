O treinador do Casa Pia, Filipe Martins, afirmou esta quinta-feira que pretende que a sua equipa contrarie o «favoritismo natural» do Sporting, no jogo da 27.ª jornada da I Liga, agendado para as 18 horas de domingo.

Filipe Martins perspetivou um duelo «mais difícil» depois de o Sporting ter empatado em Barcelos e ter uma margem de erro ainda mais curta na luta pelos lugares de acesso à Liga dos Campeões.

«Acredito que, na cabeça do [Ruben Amorim], o segundo lugar ainda esteja muito presente. Para isso ser possível, vai depender também do que o FC Porto possa ou não fazer, mas vai ter de passar muito por uma vitória no Jamor. Cabe-nos contrariar o favoritismo natural e evidente do Sporting, mas ninguém pode retirar-nos a ambição de querer discutir este jogo e lutar pela vitória», afirmou o técnico, aos jornalistas, antes do treino aberto à comunicação social.

O Casa Pia ocupa o sétimo lugar, com 38 pontos, nesta altura menos três de quem surge nos postos de acesso à Europa. «O lema desta casa tem sido dar passos consistentes no crescimento. Isso poderá acontecer [ndr: a qualificação europeia], estamos matematicamente a três pontos e pode acontecer, pois faltam oito jornadas e não sabemos o futuro. Vamos tentar ganhar os 24 pontos que estão em disputa. Não é objetivo, mas é um cenário possível. É encarar cada jogo como uma final e com a ambição de ter o máximo de pontos possível», disse.

Para a receção ao Sporting, Filipe Martins não pode contar com o capitão Vasco Fernandes e com Godwin, devido a castigo, para além das lesões graves de Léo Natel e Kiki Silva e da dúvida na disponibilidade de Lucas Soares. «A nível tático, não vamos mudar. As alterações podem ter a ver com pequenas coisas que achamos que podem fortalecer e surpreender o adversário. Não podemos mudar muito, pois, provavelmente, vamos desvirtuar-nos a nós próprios. Esse é o passo inicial para que as coisas não corram bem», observou.

Afonso Taira: «Motivante é poder ganhar a uma equipa como o Sporting»

O médio Afonso Taira também falou aos jornalistas antes do treino aberto no Estádio Pina Manique e realçou que a motivação de «poder “roubar” pontos e mesmo ganhar a uma equipa tão forte como o Sporting» é maior do que superar a fasquia de 40 pontos. «Isso sim, é uma grande motivação. Queremos fazer um grande jogo e sermos competitivos, contra uma equipa muito forte», referiu o médio de 30 anos, salientou o centrocampista, de 30 anos.

«Apesar de ser um jogo em que temos de ter paciência, não podemos ser passivos. E não vamos ser passivos», assegurou.