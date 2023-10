Declarações do treinador do Casa Pia, Filipe Martins, à SportTV, após a derrota por 1-0 ante o Estrela da Amadora, em jogo da 8.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol:

[Com que sabor sai depois desta derrota no fim:]

«Com sabor inverso ao que já tive aqui há 15 dias contra o Nacional no último minuto, como em Arouca quando ganhámos no último minuto. Hoje, calhou-nos perder o jogo. Acho que foi um jogo muito encaixado, como nós tínhamos falado, um jogo em que ia haver poucas oportunidades, ia ser muito na bola parada, nas segundas bolas, acho que foi isso. Acabou por ser ali uma carambola, depois sobra para o Ronaldo e faz o golo. Mas nesta casa não procuramos desculpas. Não andamos aqui a lamentar-nos com as ausências, com essas coisas todas. Com os que nós temos, é com esses que temos de lutar. Hoje lutámos, com as armas que tínhamos, com os melhores e eu sou sempre o responsável pelas coisas boas e pelas coisas más que se fazem nesta casa.»

«Agora, há uma coisa que, a mim, não podem dizer: que eu em casa, a jogar contra o Estrela, com todo o respeito pelo Estrela - é o meu clube formador e foi onde acabei a minha carreira como jogador profissional, inclusive fui o último capitão do Estrela da Amadora original e não é que tenha desrespeito por este, longe disso, porque é o mesmo - mas para mim, estar empatado... se calhar podem chamar-me burro, mas eu quero sempre ganhar o jogo. E hoje, ao querer ganhar o jogo, provavelmente perdi-o, mas não me arrependo absolutamente de nada daquilo que fiz.»