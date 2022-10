Filipe Martins foi considerado o melhor treinador do campeonato em setembro, anunciou a Liga esta quarta-feira.

O técnico do Casa Pia arrecadou 34,92% dos votos dos restantes treinadores da competição e ficou à frente de Roger Schmidt (31,75%), que tinha vencido o prémio em agosto. Petit, do Boavista, completou o pódio com 13,49% dos votos.

Filipe Martins manteve o Casa Pia invicto em setembro, com vitórias sobre Paços de Ferreira (3-2) e Famalicão (1-0), além do empate diante do Arouca (0-0).