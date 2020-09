O Benfica e o Mónaco fecharam esta quinta-feira o empréstimo de Florentino, que viaja ainda hoje para ao Principado para fazer os exames médicos e assinar contrato. O médio defensivo vai ser emprestado por uma época, sem opção de compra.

Refira-se que o Benfica vai receber dois milhões de euros pela cedência do internacional jovem, que tambem era pretendido nesta fase pelo Fulham e que tinha a intenção de sair para jogar mais frequentemente, como já escreveu o Maisfutebol.

Fora das opções nos dois primeiros jogos oficiais do Benfica em 2020/21, Florentino Luís entendia que a melhor solução imediata para a carreira é rumar a outras paragens.O médio gosta de trabalhar com Jorge Jesus e vê com bons olhos a possibilidade de voltar a ser treinado por ele após um ano fora, no qual espera ter mais tempo de jogo e, com isso, regressar ao Benfica com outro estatuto.