O Desportivo das Aves informou que vai cancelar o protocolo com a Força Avense na sequência da nota escrita pela claque a criticar a SAD e alguns dirigentes pela atuação ao longo dos últimos meses.



«Lamentamos que, numa fase em que a união deveria prevalecer, sejamos obrigados a tomar uma posição. A 6 de janeiro, o nosso departamento jurídico iniciou diligências no sentido de terminar com o protocolo existente entre o CD Aves - Futebol SAD e a Força Avense», pode ler-se na nota.



A Força Avense, lembre-se, anunciou através da sua página de Facebook de que iria falhar a deslocação à Luz, esta sexta-feira, pelo jogo estar agendado para as 19h00 de sexta-feira, o que causaria «constrangimentos laborais», além de ter criticado a «inércia e passividade» diretiva em relação às arbitragens.



O comunicado do Desp. Aves na íntegra:



O Clube Desportivo das Aves – Futebol SAD vem pelo presente esclarecer que:

Não se revê nos factos enumerados pela claque ‘Força Avense’ na nota de imprensa enviada às redações e à qual esta sociedade desportiva teve acesso. Não é admissível o constante ataque pessoal a membros que constituem a Administração da SAD e do Clube Avense, que não se poupa a esforços para conseguir o melhor para esta instituição. No que respeita ao tema “arbitragem”, devemos deixar que os órgãos responsáveis possam realizar o seu trabalho de forma tranquila e serena. Só assim poderão prosseguir com o caminho profissional e de destaque internacional do qual nos orgulhamos. As relações institucionais entre clube e SAD decorrem com a maior das normalidades, como é apanágio desde a criação desta sociedade. Os restantes assuntos enumerados pelo Grupo Organizado de Adeptos não nos merece qualquer comentário.

Lamentamos que, numa fase em que a união deve prevalecer, sejamos obrigados a tomar uma posição desta natureza. Informamos também que, no passado dia 6 de janeiro, o nosso departamento jurídico iniciou diligências nos sentido de terminar com o protocolo existente o CD Aves – Futebol SAD e a Força Avense.