O Benfica anunciou este domingo a renovação do contrato com o jovem central António Silva, de 18 anos, que já está há oito temporadas no clube.

Natural de Viseu, o jovem defesa chegou ao Benfica na temporada de 2014/15 e tem vindo a ultrapassar as várias fases da formação, a par de uma carreira internacional, jogando atualmente na equipa de sub-23, tendo sido totalista nos cinco jogos da atual edição da Youth League.

«Melhor presente que este por parte do Benfica não há. É uma grande responsabilidade para mim e para a minha família, mas espero dar tudo pelo clube e que corra tudo bem. Foram épocas muito longas, sei que evoluí e posso prometer que vou dar tudo pelo Benfica. É claramente um sonho», destacou o jovem jogador à BTV.