O Benfica é a equipa da Liga que mais minutos dá a jogadores da formação, segundo um relatório publicado esta quarta-feira pelo CIES, o Observatório do Futebol.

No estudo que teve por base as primeiras 16 jornadas do campeonato português, as águias seguem no topo da classificação, com 25,7 por cento dos minutos jogados do plantel às ordens de Roger Schmidt a serem futebolistas ‘Made in Seixal’.

Se tivermos em conta o panorama europeu, o caso muda de figuras: aí, os encarnados surgem apenas na 59.ª posição, numa lista liderada pelo MSK Zilina, da Eslováquia, com 73,3 por cento.

Veja, na galeria acima associada, a classificação da Liga relativamente aos minutos dados a jogadores da formação.