A Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF) ameaça complicar o calendário do futebol nacional. Em comunicado divulgado nesta quarta-feira, a associação garantiu que avança para greve caso persista o clima de crispação e ataque aos juízes. Esta posição foi tornada oficial na sequência da reunião com a Liga Portugal, a 12 de novembro.

«Atendendo à resposta da Liga Portugal, que consideramos não satisfazer as pretensões apresentadas, anunciamos que os árbitros vão manter e intensificar as ações de protesto, até que sejam implementadas medidas objetivas e eficazes de forma a garantir o respeito, a segurança e a dignidade do exercício da função de arbitrar. Consideramos avançar para uma paragem total dos árbitros, caso nada seja feito, em tempo útil, em relação às nossas propostas», escreve a APAF.

Este comunicado foi publicado na véspera da Cimeira de Presidentes da Liga Portugal, agendada para esta quinta-feira.

«É fundamental que as alterações regulamentares e disciplinares estejam, de forma clara, em cima da mesa, e que exista uma verdadeira vontade de ajustar o regulamento em benefício das competições. A APAF e os árbitros registam o compromisso do Conselho de Arbitragem da FPF (…) e do presidente Pedro Proença (…). Esperamos a mesma responsabilidade e determinação por parte de todas as restantes entidades.»

«Este não é um assunto exclusivo dos árbitros do quadro das competições profissionais. O clima instalado está também a refletir-se nos árbitros das restantes competições, nacionais e distritais, em todos os escalões, com especial incidência na falta de segurança, tema que deve merecer a melhor atenção das entidades competentes», termina a APAF.

Os árbitros das competições profissionais protestam há um mês contra o clima de tensão, entrando sozinhos em campo, antes das equipas.