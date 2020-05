Com o desconfinamento a acontecer, e o regresso esperado da I Liga no fim de semana de 30 e 31 de maio, também os árbitros vão reiniciar a sua preparação em campo, sempre no cumprimento das medidas protocoladas devido à pandemia de covid-19, nomeadamente com o distanciamento social previsto e testes ao novo coronavirus, antes do início dos treinos.



Segundo revelou à agência Lusa uma fonte do Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), a decisão de regressar aos treinos já na próxima segunda-feira engloba os 21 árbitros da categoria principal (C1), os 12 árbitros da C2 elite, os 40 assistentes da categoria ACC1 e ainda os três videoárbitros (VAR).



Nesta fase todos os envolvidos vão realizar três treinos por semana, que terão lugar apenas nos polos de Lisboa e do Porto. De acordo com esta fonte, os árbitros serão também testados à covid-19 antes dos jogos, vão realizar testes físicos antes do início da competição e utilizar um sistema de GPS nos treinos e jogos.



Quanto às normas para o regresso destacam-se a obrigação dos árbitros se deslocarem de forma individual para os treinos, as instalações serão desinfetadas antes de cada sessão de trabalho e apenas aqueles que cumprirem todas as indicações serão considerados aptos para participar nos jogos. Acresce ainda que este regresso dos árbitros ao trabalho de campo será acompanhado pela Unidade de Saúde e Performance da FPF.



Com o final do estado de emergência na passada segunda-feira, dia 3 de maio, o Governo autorizou o regresso dos jogos da I Liga, à porta fechada, no fim de semana de 30 e 31 de maio.



Com a confirmação a nível governativo, a decisão final vai estar agora dependente da aprovação do regresso da competição por parte da Direção-Geral da Saúde (DGS).