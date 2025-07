A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) divulgou nesta quinta-feira a lista ordenada dos 20 candidatos apurados para o Curso UEFA Pro 2025-2026. Alguns nomes conhecidos do futebol nacional estão entre os escolhidos.

Custódio Castro, treinador do Alverca e antigo futebolista de Sporting e Sp. Braga, é o único treinador principal da primeira Liga a figurar na lista. Ricardo Silva, treinador-adjunto no Famalicão, ou Gonçalo Santos, adjunto de Marco Silva no Fulham, serão colegas.

Já João Gião, jovem técnico do Sporting B, também está entre os eleitos, bem como Álvaro Madureira, técnico do Varzim, da Liga 3.

A seleção dos candidatos contou com a validação da Direção Técnica da FPF e da Associação Nacional de Treinadores de Futebol (ANTF). Na edição passada, Vasco Matos (Santa Clara) e Tiago Margarido (Nacional) obtiveram o quarto e último grau de treinador.