Esta segunda-feira, numa reunião realizada em Ramalde, os 20 delegados dos Clubes do Futebol Profissional, que têm direito a voto nas próximas eleições à presidência da FPF, «manifestaram, de forma unânime, apoio» a Pedro Proença.

Embora o atual Presidente da Liga Portugal ainda não tenha formalizado qualquer candidatura à presidência da Federação Portuguesa de Futebol, o comunicado da Liga refere que os clubes acreditam na «importância de uma estratégia comum».

«Uma etapa que trará mudanças que exigem uma ação unificadora entre todos os agentes e instituições do Futebol Português, tendo o Presidente da Liga Portugal sido apontado como figura central na resolução dos temas identificados como prioritários para o futuro. No final da reunião, todos os Clubes com direito de voto no próximo processo eleitoral da Federação Portuguesa de Futebol manifestado, de forma unânime, o seu apoio a Pedro Proença», pode ler-se no comunicado oficial.