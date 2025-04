Ian Cathro, treinador do Estoril, foi suspenso 11 dias e portanto não deve estar no banco de suplentes diante de Sp. Braga e Casa Pia. Além disso, foi multado em 2100 euros.

Em causa está uma simples frase dirigida ao árbitro Miguel Fonseca, no final do Famalicão-Estoril da 29.ª jornada: «És um grande desastre», pode ler-se no mapa de castigos do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.

Esta frase foi considerada «lesão da honra e da reputação e denúncia caluniosa». O Estoril ainda pediu a despenalização do treinador, mas o CD entendeu manter o entendimento do árbitro e sancionar o escocês.