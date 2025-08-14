Segundo o mais recente mapa de castigos do Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol, Samu, avançado do FC Porto é alvo de um processo disciplinar na sequência da primeira jornada, diante do V. Guimarães.

Em causa, confirmou o Maisfutebol, está a celebração de golo com uma camisola interior onde se podia ler: «Descansa em paz Jorge Costa». Uma alusão ao diretor para o futebol dos dragões, que morreu recentemente.

Porém, este tipo de manifestações não é permitida pelos regulamentos da competição. Ainda assim, o CD escreve que este processo disciplinar vai ser alvo de «clarificação do critério quanto ao âmbito da norma sancionatória». Ou seja, abre caminho a que o jogador seja ilibado após uma exposição ao CD, dado o caráter da mensagem.

Além disso, o FC Porto foi multado em 2550 euros por uma mensagem do speaker ainda durante o jogo, algo que não é permitido - gritou «Jorge Costa Allez» ao minuto 92.

Os portistas levaram ainda multa de 1020 euros por atraso no início do jogo, 1530 euros entrada de objetos não autorizados no Dragão e 816 euros por comportamento incorreto do público. No total, os Dragões levam uma fatura de quase seis mil euros.

[Notícia atualizada às 23h32]