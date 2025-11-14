FPF atribui nota máxima a arbitragens de FC Porto-Sp. Braga e V. Guimarães-Benfica
Conselho de Arbitragem divulgou avaliações aos jogos da décima jornada da Liga
O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol divulgou nesta sexta-feira as avaliações sobre a décima jornada de Liga e II Liga. De todos os jogos, apenas a arbitragem do Torreense-Felgueiras (2-0) foi avaliada com «insatisfatório».
Assim, e à margem da polémica provocada, as arbitragens e videoarbitragens no V. Guimarães-Benfica e FC Porto-Sp. Braga foram avaliadas como «muito satisfatórias» e «satisfatórias», respetivamente.
Consulte as notas atribuídas aos encontros da Liga.
Sporting-Alverca
Arbitragem: Satisfatório
VAR: Satisfatório
Nacional-Famalicão
Arbitragem: Muito Satisfatório
VAR: Satisfatório
Rio Ave-Estoril
Arbitragem: Muito satisfatório
VAR: Satisfatório
Casa Pia-Estrela
Arbitragem: Muito satisfatório
VAR: Muito satisfatório
Vitória-Benfica
Arbitragem: Muito Satisfatório
VAR: Satisfatório
AVS-Tondela
Arbitragem: Satisfatório
VAR: Satisfatório
Arouca-Moreirense
Arbitragem: Satisfatório
VAR: Muito satisfatório
FC Porto-Sp. Braga
Arbitragem: Muito satisfatório
VAR: Satisfatório
Gil Vicente-Santa Clara
Arbitragem: Satisfatório
VAR: Satisfatório