O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol divulgou nesta sexta-feira as avaliações sobre a décima jornada de Liga e II Liga. De todos os jogos, apenas a arbitragem do Torreense-Felgueiras (2-0) foi avaliada com «insatisfatório».

Assim, e à margem da polémica provocada, as arbitragens e videoarbitragens no V. Guimarães-Benfica e FC Porto-Sp. Braga foram avaliadas como «muito satisfatórias» e «satisfatórias», respetivamente.

Consulte as notas atribuídas aos encontros da Liga.

Sporting-Alverca
Arbitragem: Satisfatório
VAR: Satisfatório

Nacional-Famalicão
Arbitragem: Muito Satisfatório
VAR: Satisfatório

Rio Ave-Estoril
Arbitragem: Muito satisfatório
VAR: Satisfatório

Casa Pia-Estrela
Arbitragem: Muito satisfatório
VAR: Muito satisfatório

Vitória-Benfica
Arbitragem: Muito Satisfatório
VAR: Satisfatório

AVS-Tondela
Arbitragem: Satisfatório
VAR: Satisfatório

Arouca-Moreirense
Arbitragem: Satisfatório
VAR: Muito satisfatório

FC Porto-Sp. Braga
Arbitragem: Muito satisfatório
VAR: Satisfatório

Gil Vicente-Santa Clara
Arbitragem: Satisfatório
VAR: Satisfatório

RELACIONADOS
Basquetebol: FC Porto contrata ex-V. Guimarães para posição de extremo
Scaloni explica Otamendi no banco: «Preferimos protegê-lo»
Obrigado a jogar a mais de 500km, Lourosa é multado por falhas no Estádio Algarve