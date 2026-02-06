A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) divulgou, esta sexta-feira, as métricas de desempenho dos árbitros que apitaram a 19.º jornada da Liga. O Conselho de Arbitragem utiliza uma métrica de «insatisfatório» a «muito satisfatório».

A equipa liderada por António Nobre, que apitou o FC Porto-Gil Vicente, foi a que recebeu a melhor avaliação, com uma métrica de «muito satisfatório». De resto, as avaliações rondaram essencialmente o nível «satisfatório».

A exceção foram as equipas de arbitragem e videoarbitragem que apitaram Nacional-Rio Ave. Foram avaliados com um «insatisfatório». No que toca ao VAR, a equipa que esteve responsável pelo Casa Pia-AVS recebeu um «muito satisfatório».

Confira todas as avaliações dos árbitros da 19.ª jornada da Liga:

Casa Pia - AVS

Arbitragem: Satisfatório

Videoarbitragem: Muito Satisfatório

Moreirense - Santa Clara

Arbitragem: Satisfatório

Videoarbitragem: Satisfatório.

Arouca - Sporting 

Arbitragem: Satisfatório

Videoarbitragem: Satisfatório.

Estoril - V. Guimarães

Arbitragem: Satisfatório

Videoarbitragem: Satisfatório.

Nacional - Rio Ave 

Arbitragem: Insatisfatório

Videoarbitragem: Insatisfatório.

Famalicão - Tondela

Arbitragem: Satisfatório

Videoarbitragem: Satisfatório.

Benfica - E. Amadora

Arbitragem: Satisfatório

Videoarbitragem: Satisfatório.

Sp. Braga - Alverca

Arbitragem: Satisfatório

Videoarbitragem: Satisfatório.

FC Porto - Gil Vicente 

Arbitragem: Muito Satisfatório

Videoarbitragem: Satisfatório.

RELACIONADOS
AVS: Baroan fraturou tíbia e perónio em Alvalade
Liga: V. Guimarães e Estrela disponíveis para distribuir verbas da UEFA
Benfica: Lukebakio regressa aos treinos
OFICIAL: FC Porto empresta Stephen Eustáquio ao Los Angeles FC