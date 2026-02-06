FPF divulga as avaliações dos árbitros da 19.ª jornada
António Nobre, que apitou o FC Porto-Gil Vicente, foi avaliado com um «muito satisfatório»
A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) divulgou, esta sexta-feira, as métricas de desempenho dos árbitros que apitaram a 19.º jornada da Liga. O Conselho de Arbitragem utiliza uma métrica de «insatisfatório» a «muito satisfatório».
A equipa liderada por António Nobre, que apitou o FC Porto-Gil Vicente, foi a que recebeu a melhor avaliação, com uma métrica de «muito satisfatório». De resto, as avaliações rondaram essencialmente o nível «satisfatório».
A exceção foram as equipas de arbitragem e videoarbitragem que apitaram Nacional-Rio Ave. Foram avaliados com um «insatisfatório». No que toca ao VAR, a equipa que esteve responsável pelo Casa Pia-AVS recebeu um «muito satisfatório».
Confira todas as avaliações dos árbitros da 19.ª jornada da Liga:
Casa Pia - AVS
Arbitragem: Satisfatório
Videoarbitragem: Muito Satisfatório
Moreirense - Santa Clara
Arbitragem: Satisfatório
Videoarbitragem: Satisfatório.
Arouca - Sporting
Arbitragem: Satisfatório
Videoarbitragem: Satisfatório.
Estoril - V. Guimarães
Arbitragem: Satisfatório
Videoarbitragem: Satisfatório.
Nacional - Rio Ave
Arbitragem: Insatisfatório
Videoarbitragem: Insatisfatório.
Famalicão - Tondela
Arbitragem: Satisfatório
Videoarbitragem: Satisfatório.
Benfica - E. Amadora
Arbitragem: Satisfatório
Videoarbitragem: Satisfatório.
Sp. Braga - Alverca
Arbitragem: Satisfatório
Videoarbitragem: Satisfatório.
FC Porto - Gil Vicente
Arbitragem: Muito Satisfatório
Videoarbitragem: Satisfatório.