O Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) instaurou um processo pela presença, por cooptação, de Rui Pereira Caeiro, diretor da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), na direção da Liga.

«O processo em causa encontra-se em fase de instrução, pelo que não nos é possível adiantar, desde já, informação adicional sobre o mesmo», informou o IPDJ, à agência Lusa, numa resposta por escrito.

A Liga questionou na última reunião a presença de Rui Caeiro como representante da FPF na direção do regulador do futebol profissional, por não ter sido eleito para a FPF, mas sim cooptado por Proença para vice-presidente federativo. Em abril, o IPDJ já tinha pedido esclarecimentos à FPF sobre a cooptação provisória e temporária de Rui Caeiro para vice-presidente de Proença, sendo que esse processo foi arquivado no mês seguinte pelo organismo liderado por Ricardo Gonçalves.

A direção da Liga para 2025/26 tomou posse a 17 de julho, integrando Sporting, Benfica, FC Porto, Vitória de Guimarães e Alverca como o representantes da Liga, além de Feirense, Leixões e Marítimo, da II Liga.

Eleito em abril para o período restante do mandato iniciado por Proença na FPF, Reinaldo Teixeira lidera a direção da Liga, da qual faz também parte Rui Caeiro, cooptado para vice-presidente federativo, mesmo sem ter integrado as listas candidatas ao organismo.

Além de ter recebido o pelouro da arbitragem que era tutelado por Proença na FPF, Rui Caeiro representa este organismo na Liga, estrutur na qual foi diretor executivo, já depois de ter sido ‘vice’ do Sporting na presidência de Bruno de Carvalho, entre 2013 e 2018.