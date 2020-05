O Estádio Nacional não deve receber os jogos do Belenenses caso a Liga seja retomada, nem tão pouco a final da Taça de Portugal, a disputar entre FC Porto e Benfica.

Em causa estão as condicionantes do Jamor para cumprir as exigências do protocolo da Direção Geral de Saúde (DGS). Desde logo a antiguidade da estrutura e as características particulares do espaço envolvente.

Ainda não há qualquer decisão final tomada, mas tudo indica que o Jamor ficará fora do plano da retoma. Em cima da mesa está a possibilidade de o Belenenses usar também a estrutura vizinha da Cidade do Futebol, que a Federação Portuguesa de Futebol colocou à disposição da Liga, e para onde se vai mudar a equipa do Santa Clara.

De acordo com as informações recolhidas, é logisticamente viável ter as duas equipas a jogar naquele recinto, até porque o calendário por cumprir coloca Belenenses e Santa Clara em jornadas alternadas no papel de equipa visitada.

No que diz respeito à final da Taça de Portugal, também não há qualquer decisão final, mas o pressuposto é o mesmo: tudo indica que o Jamor não vai receber jogos até final da época desportiva. Caso as autoridades formalizem o parecer negativo, por entenderem que o recinto não reúne as melhores condições para acolher jogos, dentro das limitações provocadas pela pandemia de covid-19, então isso aplica-se tanto aos compromissos do Belenenses como à final da Taça de Portugal.

Em todo o caso esse será um assunto que a Federação Portuguesa de Futebol vai ainda analisar em concreto com os dois finalistas, FC Porto e Benfica, pois nem sequer a data do jogo foi formalizada, tendo em conta que está dependente da realização das dez jornadas em falta na Liga.

Uma das possibilidades era o fim de semana de 25 e 26 de julho, mas tudo depende da definição do calendário do campeonato.