O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol divulgou nesta sexta-feira as avaliações sobre os jogos da 11.ª jornada de Liga e II Liga. Depois da polémica, a FPF considerou insatisfatórias as arbitragens no Santa Clara-Sporting e no Benfica-Casa Pia, o que também aconteceu no AVS-Gil Vicente.

De resto, a pior avaliação fica associada ao Alverca-Rio Ave, com arbitragem e VAR a receberem notas negativas.

Consulte as avaliações na Liga.

Estoril Praia-Arouca
Arbitragem: Satisfatório;
VAR: Satisfatório.

Alverca-Rio Ave
Arbitragem: Insatisfatório;
VAR: Insatisfatório.

Tondela-Vitória
Arbitragem: Satisfatório;
VAR: Muito Satisfatório.

Santa Clara-Sporting
Arbitragem: Insatisfatório;
VAR: Satisfatório.

AVS-Gil Vicente
Arbitragem: Insatisfatório;
VAR: Muito satisfatório.

Estrela-Nacional
Arbitragem: Satisfatório;
VAR: Satisfatório.

Famalicão-FC Porto
Arbitragem: Satisfatório;
VAR: Satisfatório.

Benfica-Casa Pia
Arbitragem: Insatisfatório;
VAR: Satisfatório.

Sp. Braga-Moreirense
Arbitragem: Satisfatório;
VAR: Satisfatório.

