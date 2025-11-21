Liga: arbitragens de Santa Clara-Sporting e Benfica-Casa Pia com notas negativas
Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol divulgou as avaliações nesta sexta-feira
O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol divulgou nesta sexta-feira as avaliações sobre os jogos da 11.ª jornada de Liga e II Liga. Depois da polémica, a FPF considerou insatisfatórias as arbitragens no Santa Clara-Sporting e no Benfica-Casa Pia, o que também aconteceu no AVS-Gil Vicente.
De resto, a pior avaliação fica associada ao Alverca-Rio Ave, com arbitragem e VAR a receberem notas negativas.
Consulte as avaliações na Liga.
Estoril Praia-Arouca
Arbitragem: Satisfatório;
VAR: Satisfatório.
Alverca-Rio Ave
Arbitragem: Insatisfatório;
VAR: Insatisfatório.
Tondela-Vitória
Arbitragem: Satisfatório;
VAR: Muito Satisfatório.
Santa Clara-Sporting
Arbitragem: Insatisfatório;
VAR: Satisfatório.
AVS-Gil Vicente
Arbitragem: Insatisfatório;
VAR: Muito satisfatório.
Estrela-Nacional
Arbitragem: Satisfatório;
VAR: Satisfatório.
Famalicão-FC Porto
Arbitragem: Satisfatório;
VAR: Satisfatório.
Benfica-Casa Pia
Arbitragem: Insatisfatório;
VAR: Satisfatório.
Sp. Braga-Moreirense
Arbitragem: Satisfatório;
VAR: Satisfatório.