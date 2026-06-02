O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol publicou nesta terça-feira as notas dos jogos da 34.ª jornada da Liga e II Liga. Todos os encontros mereceram nota positiva.

Consulte a apreciação do Conselho de Arbitragem.

Moreirense-AVS 
Arbitragem: Satisfatório
Videoarbitragem: Satisfatório

FC Porto-Santa Clara
Arbitragem: Satisfatório
Videoarbitragem: Satisfatório

Nacional-Vitória
Arbitragem: Muito Satisfatório
Videoarbitragem: Satisfatório

Casa Pia- Rio Ave
Arbitragem: Muito Satisfatório
Videoarbitragem: Satisfatório

Arouca -Tondela 
Arbitragem: Muito Satisfatório
Videoarbitragem: Satisfatório

Sp. Braga -Estrela 
Arbitragem: Muito Satisfatório
Videoarbitragem: Satisfatório

Estoril-Benfica
Arbitragem: Satisfatório
Videoarbitragem: Satisfatório

Sporting-Gil Vicente
Arbitragem: Satisfatório
Videoarbitragem: Satisfatório

Famalicão-Alverca
Arbitragem: Satisfatório
Videoarbitragem: Satisfatório

