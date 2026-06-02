Liga: Conselho de Arbitragem só dá notas positivas à última jornada
Jogos da 34.ª ronda da II Liga também sem notas negativas
O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol publicou nesta terça-feira as notas dos jogos da 34.ª jornada da Liga e II Liga. Todos os encontros mereceram nota positiva.
Consulte a apreciação do Conselho de Arbitragem.
Moreirense-AVS
Arbitragem: Satisfatório
Videoarbitragem: Satisfatório
FC Porto-Santa Clara
Arbitragem: Satisfatório
Videoarbitragem: Satisfatório
Nacional-Vitória
Arbitragem: Muito Satisfatório
Videoarbitragem: Satisfatório
Casa Pia- Rio Ave
Arbitragem: Muito Satisfatório
Videoarbitragem: Satisfatório
Arouca -Tondela
Arbitragem: Muito Satisfatório
Videoarbitragem: Satisfatório
Sp. Braga -Estrela
Arbitragem: Muito Satisfatório
Videoarbitragem: Satisfatório
Estoril-Benfica
Arbitragem: Satisfatório
Videoarbitragem: Satisfatório
Sporting-Gil Vicente
Arbitragem: Satisfatório
Videoarbitragem: Satisfatório
Famalicão-Alverca
Arbitragem: Satisfatório
Videoarbitragem: Satisfatório