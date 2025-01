Foram divulgadas as escolhas do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol para a arbitragem da 19.ª jornada, nesta quinta-feira.

No que diz respeito aos 'três grandes', o Casa Pia-Benfica terá arbitragem de António Nobre e Vasco Santos no VAR; Iancu Vasilica dirige o Sporting-Nacional, com Bruno Esteves no VAR e, por fim, o FC Porto-Santa Clara será ajuizado por André Narciso e Miguel Nogueira, no VAR.

[em atualização]

Arouca-Moreirense

Árbitro: Carlos Macedo

Assistentes: Inácio Pereira e João Macedo

4.º árbitro: Flávio Jesus

VAR: Luís Ferreira

AVAR: Nelson Cunha

Famalicão-Estrela da Amadora

Árbitro: Cláudio Pereira

Assistentes: Fábio Silva e Sérgio Jesus

4.º árbitro: Fábio Melo

VAR: Manuel Oliveira

AVAR: Hugo Santos

Farense-Rio Ave

Árbitro: João Pinheiro

Assistentes: Bruno Jesus e Luciano Maia

4.º árbitro: Fá Sanha

VAR: Tiago Martins

AVAR: Pedro Mota

Casa Pia-Benfica

Árbitro: António Nobre

Assistentes: Pedro Ribeiro e Nélson Pereira

4.º árbitro: José Rodrigues

VAR: Vasco Santos

AVAR: Nuno Manso

Sporting-Nacional

Árbitro: Iancu Vasilica

Assistentes: Carlos Martins e José Pereira

4.º árbitro: Vítor Ferreira

VAR: Bruno Esteves

AVAR: Paulo Brás

Estoril Praia-Vitória de Guimarães

Árbitro: Luís Godinho

Assistentes: Rui Teixeira e Hugo Ribeiro

4.º árbitro: Luís Filipe

VAR: Rui Costa

AVAR: Miguel Martins

FC Porto-Santa Clara

Árbitro: André Narciso

Assistentes: Vasco Marques e Luís Viegas

4.º árbitro: Marcos Brazão

VAR: Miguel Nogueira

AVAR: Nuno Pires

SC Braga-Boavista

Árbitro: Hélder Malheiro

Assistentes: Gonçalo Freire e Hugo Coimbra

4.º árbitro: Bruno Vieira

VAR: Bruno Costa

AVAR: João Morte

Aves SAD-Gil Vicente

Árbitro: Anzhony Rodrigues

Assistentes: Hugo Santos e David Soares

4.º árbitro: Miguel Ribeiro

VAR: Manuel Mota

AVAR: Luís Costa