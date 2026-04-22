O Conselho de Arbitragem da FPF divulgou nesta quarta-feira as nomeações para a 31.ª jornada da Liga. No sábado (18h), Iancu Vasilica vai arbitrar o Benfica-Moreirense, enquanto Manuel Oliveira vai estar no VAR.

No domingo (18h), Hélder Carvalho vai dirigir a visita do FC Porto ao Estrela da Amadora, com Luís Ferreira a liderar o VAR. Mais tarde, às 20h30, Pedro Ramalho vai arbitrar o AVS-Sporting, auxiliado por João Casegas no VAR.

Consulte as nomeações do Conselho de Arbitragem da FPF para a 31.ª jornada da Liga.

Alverca-Arouca

Árbitro: Diogo Rosa

Assistentes: Ricardo Carreira e Hugo Santos

4.º árbitro: Flávio Duarte

VAR: Rui Soares

AVAR: Márcio Azevedo

Tondela-Nacional

Árbitro: Hélder Malheiro

Assistentes: Gonçalo Freire e Hugo Ribeiro

4.º árbitro: Flávio Lima

VAR: Tiago Martins

AVAR: Rúben Silva

Benfica-Moreirense

Árbitro: Iancu Vasilica

Assistentes: João Bessa Silva e Inácio Pereira

4.º árbitro: Gonçalo Neves

VAR: Manuel Oliveira

AVAR: David Soares

Vitória-Rio Ave

Árbitro: David Silva

Assistentes: Carlos Campos e Nelson Cunha

4.º árbitro: Diogo Araújo

VAR: Pedro Ferreira

AVAR: Nuno Eiras

Estoril-Famalicão

Árbitro: Carlos Macedo

Assistentes: Andreia Sousa e Renato Carvalho

4.º árbitro: Fábio Veríssimo

VAR: Cláudia Ribeiro

AVAR: Tiago Leandro

Santa Clara-Sp. Braga

Árbitro: Luís Godinho

Assistentes: Pedro Mota e Paulo Brás

4.º árbitro: Marcos Brazão

VAR: Manuel Mota

AVAR: Paulo Miranda

Estrela-FC Porto

Árbitro: Hélder Carvalho

Assistentes: José Mira e Alexandre Ferreira

4.º árbitro: Rui Madeira

VAR: Luís Ferreira

AVAR: Valdemar Maia

AVS-Sporting

Árbitro: Pedro Ramalho

Assistentes: Hugo Coimbra e Diogo Pereira

4.º árbitro: Bruno Vieira

VAR: João Casegas

AVAR: Marco Vieira

Gil Vicente-Casa Pia

Árbitro: Bruno Costa

Assistentes: Jorge Fernandes e João Morte

4.º árbitro: Gustavo Correia

VAR: João Malheiro Pinto

AVAR: Rui Cidade