O Conselho de Arbitragem da FPF divulgou nesta quarta-feira as nomeações para a 31.ª jornada da Liga. No sábado (18h), Iancu Vasilica vai arbitrar o Benfica-Moreirense, enquanto Manuel Oliveira vai estar no VAR.

No domingo (18h), Hélder Carvalho vai dirigir a visita do FC Porto ao Estrela da Amadora, com Luís Ferreira a liderar o VAR. Mais tarde, às 20h30, Pedro Ramalho vai arbitrar o AVS-Sporting, auxiliado por João Casegas no VAR.

Consulte as nomeações do Conselho de Arbitragem da FPF para a 31.ª jornada da Liga.

Alverca-Arouca
Árbitro: Diogo Rosa
Assistentes: Ricardo Carreira e Hugo Santos
4.º árbitro: Flávio Duarte
VAR: Rui Soares
AVAR: Márcio Azevedo

Tondela-Nacional
Árbitro: Hélder Malheiro
Assistentes: Gonçalo Freire e Hugo Ribeiro
4.º árbitro: Flávio Lima
VAR: Tiago Martins
AVAR: Rúben Silva

Benfica-Moreirense
Árbitro: Iancu Vasilica
Assistentes: João Bessa Silva e Inácio Pereira
4.º árbitro: Gonçalo Neves
VAR: Manuel Oliveira
AVAR: David Soares

Vitória-Rio Ave
Árbitro: David Silva
Assistentes: Carlos Campos e Nelson Cunha
4.º árbitro: Diogo Araújo
VAR: Pedro Ferreira
AVAR: Nuno Eiras

Estoril-Famalicão
Árbitro: Carlos Macedo
Assistentes: Andreia Sousa e Renato Carvalho
4.º árbitro: Fábio Veríssimo
VAR: Cláudia Ribeiro
AVAR: Tiago Leandro

Santa Clara-Sp. Braga
Árbitro: Luís Godinho
Assistentes: Pedro Mota e Paulo Brás
4.º árbitro: Marcos Brazão
VAR: Manuel Mota
AVAR: Paulo Miranda

Estrela-FC Porto
Árbitro: Hélder Carvalho
Assistentes: José Mira e Alexandre Ferreira
4.º árbitro: Rui Madeira
VAR: Luís Ferreira
AVAR: Valdemar Maia

AVS-Sporting
Árbitro: Pedro Ramalho
Assistentes: Hugo Coimbra e Diogo Pereira
4.º árbitro: Bruno Vieira
VAR: João Casegas
AVAR: Marco Vieira

Gil Vicente-Casa Pia
Árbitro: Bruno Costa
Assistentes: Jorge Fernandes e João Morte
4.º árbitro: Gustavo Correia
VAR: João Malheiro Pinto
AVAR: Rui Cidade

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