A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) decidiu esta sexta-feira, em Assembleia Geral Extraordinária, realizada no Porto, retirar as alterações aos artigos 150.º 225.º, 259.º, 261.º e 276.º do regulamento disciplinar das competições, que tinham sido aprovadas na reunião da Assembleia Geral de 7 de junho.

Recorde-se que os cinco artigos motivaram forte contestação da Direção da Federação Portuguesa de Futebol, que não queria que fosse alterada a redação do artigo 150.º relativo às sanções para os jogadores que não compareçam aos trabalhos das seleções nacionais. Os clubes pretendiam aprovar uma norma mais leve do que aquela que está desde 1996 em vigor em Portugal e em linha com a aplicada pela FIFA, porém, face ao desacordo federativo tiveram de fazer marcha-atrás numa votação que não contou com a presença do Sporting.

A Assembleia Geral da FPF para ratificação do regulamento disciplinar está marcada para 25 de julho.