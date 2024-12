Pedro Proença vai concorrer à presidência da FPF as eleições de fevereiro de 2025, anunciou esta quarta-feira o líder da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) e da Associação de Ligas Europeias.



O antigo árbitro, de 54 anos, comunicou a decisão durante a 13.ª edição da Cimeira de Presidentes da Liga, que decorre na recém-inaugurada sede do organismo, no Porto.



Além de Proença, Nuno Lobo, presidente da AF Lisboa, é o outro candidato à sucessão de Fernando Gomes.

As eleições dos órgãos sociais federativos rumo ao quadriénio 2024-2028 estão marcadas para 14 de fevereiro de 2025, numa altura em que Fernando Gomes está em funções desde 17 de dezembro de 2011 e cumpre o terceiro e último mandato permitido por lei.