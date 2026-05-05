Está confirmado: sete jogos da 33.ª jornada da Liga vão ser realizados na segunda-feira (11 de maio) às 20h15.

Isto acontece porque o regulamento da Liga exige que nas penúltima e última jornadas jogos com equipas que estejam a disputar o mesmo objetivo devem ser disputados à mesma hora.

Ora o Sp. Braga joga em Friburgo na quinta-feira, às 20 horas, e tem direito a 72 horas de descanso, o que atira o jogo no Estádio da Luz para segunda-feira. A partir daí, e como o Sporting também luta pelo segundo lugar, também o jogo dos leões em Vila do Conde tem ser à mesma hora. E assim sucessivamente.

Apenas o AVS-FC Porto (domingo às 18h) e Alverca-Estoril (domingo às 20h30) escapam à regra, por serem confrontos entre equipas que já não lutam por nenhum objetivo em particular.

Refira-se que em cima da mesa ainda esteve a possibilidade de só o Benfica-Sp. Braga se realizar à segunda-feira, mas para isso acontecer era necessário que o Sporting (que está em disputa com o Benfica) aceitasse.

Ora o Sporting não aceitou, porque isso significaria que os encarnados tinham uma vantagem de já saber o resultado da equipa leonina. Perante a obrigação, defendida pelo Sp. Braga, de respeitar as 72 horas de descanso, o Sporitng também foi intransigente na obrigação de todos os jogos serem à mesma hora.

Domingo, 10 de maio

AVS - FC Porto, 18 horas – SportTV

FC Alverca - Estoril Praia, 20.30 horas – SportTV

Segunda-feira, 11 de maio

Vitória SC - Casa Pia AC, 20.15 horas – SportTV

Gil Vicente FC - FC Arouca, 20.15 horas – SportTV

CD Tondela - Moreirense FC, 20.15 horas – SportTV

Estrela Amadora - FC Famalicão, 20.15 horas – SportTV

Santa Clara - CD Nacional, 20.15 horas – SportTV

Benfica - SC Braga, 20.15 horas – SportTV

Rio Ave FC - Sporting CP, 20.15 horas – SportTV