Presidente do V. Guimarães critica FPF: «Fala-se apenas com os mesmos quatro de sempre»
António Miguel Cardoso aponta aos «problemas demasiado graves» da modalidade e o facto de Pedro Proença não ouvir a maioria dos clubes
António Miguel Cardoso, presidente do V. Guimarães, deixou duras críticas à Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e ao silêncio que a organização mantém para com a maioria dos clubes.
«O futebol português atravessa problemas demasiado graves para continuar mergulhado neste silêncio. Na arbitragem e noutros dossiês, há decisões por esclarecer, e a verdade é simples: a FPF não resolve os problemas nem ouve a maioria dos clubes», afirmou, numa nota de imprensa.
«Os antigos almoços dos quatro na Liga passam agora para a FPF. O que mais me preocupa é que, sempre que surge uma crise, repete-se o mesmo modus operandi: fala-se apenas com os mesmos quatro de sempre. O futebol português não pode continuar a ser gerido em reuniões privadas de um pequeno círculo conveniente de quatro», acrescentou.
O presidente dos Vimarenses condenou ainda o almoço de Pedro Proença, na altura presidente da Liga, com Frederico Varandas, Rui Costa, André Villas-Boas e António Salvador no início da temporada passada.
«Tudo começa na final da Supertaça [2024/25], no primeiro jogo da época, com um almoço entre os presidentes dos ditos quatro grandes, Sporting, Benfica, FC Porto e Sporting de Braga», apontou.