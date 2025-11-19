António Miguel Cardoso, presidente do V. Guimarães, deixou duras críticas à Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e ao silêncio que a organização mantém para com a maioria dos clubes.

«O futebol português atravessa problemas demasiado graves para continuar mergulhado neste silêncio. Na arbitragem e noutros dossiês, há decisões por esclarecer, e a verdade é simples: a FPF não resolve os problemas nem ouve a maioria dos clubes», afirmou, numa nota de imprensa.

«Os antigos almoços dos quatro na Liga passam agora para a FPF. O que mais me preocupa é que, sempre que surge uma crise, repete-se o mesmo modus operandi: fala-se apenas com os mesmos quatro de sempre. O futebol português não pode continuar a ser gerido em reuniões privadas de um pequeno círculo conveniente de quatro», acrescentou.

O presidente dos Vimarenses condenou ainda o almoço de Pedro Proença, na altura presidente da Liga, com Frederico Varandas, Rui Costa, André Villas-Boas e António Salvador no início da temporada passada.

«Tudo começa na final da Supertaça [2024/25], no primeiro jogo da época, com um almoço entre os presidentes dos ditos quatro grandes, Sporting, Benfica, FC Porto e Sporting de Braga», apontou.