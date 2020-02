Silas é um dos 22 antigos jogadores que obtiveram o grau III de formação de técnicos, após um pedido da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) à UEFA para acelerar os processos.

O pedido, comunicado pela FPF esta terça-feira, é enquadrado num mecanismo existente no organismo de cúpula do futebol europeu, que se destina «a jogadores com o mínimo de 50 internacionalizações A ou com mais de sete épocas desportivas como profissional na I Liga».

O nível atribuído é o de UEFA A, ou o nível III de título profissional de treinador de desporto, que foi atribuído a Silas e outros nomes, como Sandro, José Pedro, Chainho ou Andrade.

«A última etapa formativa é o curso UEFA Pro/Grau IV, curso que habilita os treinadores para o exercício da função de treinador principal em clubes da I Liga», esclarece a federação.

A FPF comunica ainda que um curso de 300 horas, que permite juntar os graus dois e três, foi organizado e teve a participação de nomes como Vítor Vinha, Areias ou Ricardo Silva, já retirados, ou jogadores ainda no ativo como Tarantini (Rio Ave) ou Hugo Vieira (Gil Vicente).