Declarações do treinador do Gil Vicente, Daniel Sousa, na sala de imprensa do Estádio Capital do Móvel, após a derrota por 2-1 frente ao Paços de Ferreira, em jogo da 18.ª jornada da I Liga:

«Já sabíamos da dificuldade que é jogar aqui e foi, de facto, um jogo difícil. Apesar de tudo, conseguimos controlar e estar por cima do jogo praticamente nos 90 minutos. Houve ali uma fase em que perdemos o equilíbrio e até o controlo emocional e foi nesse período que sofremos um bocadinho mais. Na segunda parte, acabam por marcar o segundo golo num lance em que o nosso guarda-redes faz uma excelente defesa, acaba por ser alguma sorte à mistura, mas tivemos sempre de andar atrás do resultado e com mérito encontrámos o primeiro golo. O segundo, também não tivemos a felicidade de o ver acontecer, tivemos oportunidade para isso.»

[Dois golos sofridos de forma idêntica:] «Trabalhamos defensivamente muito bem as bolas paradas, é uma segunda bola de uma bola parada, ou seja não é propriamente uma bola parada. Temos de analisar bem. O perigo das bolas paradas é quando se retorna às posições e haver ali uma certa desconcentração. Não sei se foi o caso, mas temos de analisar e perceber se foi esse ou não um dos possíveis erros.»

[Exibição de Né na defesa:] A mim, não surpreende nada, a resposta que ele tem dado, comigo foi frente ao Boavista e FC Porto, a resposta tem sido excecional e mais uma vez a prova que está pronto e é isso que peço, que estejam sempre prontos para entrar, as oportunidades surgem a qualquer momento.»

[Fran Navarro continua, apesar de negociado para o FC Porto. Se a não saída pode ter influência no resto da época:] «Acho que não tem. O Fran, se há coisa que define é a personalidade dele e é uma pessoa espetacular, um miúdo excelente e não tenho dúvidas que nada do que possa ter acontecido à volta dele vai influenciá-lo relativamente à performance. A resposta isso foi hoje. Estamos a falar de um assunto que foi tema, se calhar, até a dez minutos antes do jogo.»