O futebolista do Gil Vicente, Fran Navarro, foi distinguido com o prémio de avançado do mês da I Liga, relativo aos meses de dezembro e janeiro, anunciou a Liga, esta quarta-feira.

O avançado espanhol de 25 anos recolheu 31,75 por cento dos votos dos treinadores, superando Oday Dabbagh (Arouca – 14,29 por cento) e Galeno (FC Porto – 8,73 por cento).

Em cinco jogos em dezembro, para o campeonato, Fran Navarro fez quatro golos e uma assistência e quase foi totalista. Apenas saiu no encontro ante o Santa Clara, a 29 de dezembro de 2022, aos 89 minutos.

Navarro, que é apontado como reforço do FC Porto na próxima época, leva 16 golos em 29 jogos em 2022/23. Já tem tantos golos como em 2021/22, época na qual fez 35 jogos pelo emblema de Barcelos.

Os prémios de guarda-redes, defesa e médio foram, respetivamente, para Diogo Costa (FC Porto), Grimaldo (Benfica) e João Mário (Benfica).