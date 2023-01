Fran Navarro apontou neste domingo mais dois golos com a camisola do Gil Vicente, no triunfo no Jamor diante do Casa Pia (3-1) e já é o segundo melhor marcador da Liga, com 11 golos, apenas menos um do que o líder dos artilheiros, o benfiquista Gonçalo Ramos.

No total das competições, o espanhol já leva 15 golos, a um tento de igualar a marca da temporada passada. De resto, no que toca apenas ao campeonato, o artilheiro de Valência é já o segundo melhor marcador da história dos barcelenses, com 27 golos em duas épocas, muito perto do recorde de Paulo Alves (28).

No que toca a 2022/23, Navarro foi o responsável por 65% dos golos do Gil Vicente na Liga e não há nenhuma equipa que dependa tanto de um jogador como os galos dependem do espanhol.

O Maisfutebol fez um levantamento destes números e, juntando golos e assistências, Navarro participou em 76.5% dos golos da turma barcelense (17). Aziz (Rio Ave) e Xadas (Marítimo) são os jogadores que completam o pódio.

Nota: nos casos de Casa Pia, Vizela e Desportivo de Chaves, por igualdade na percentagem de contribuição, foi dada primazia aos jogadores com mais golos marcados.