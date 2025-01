O Sporting de Braga abriu o marcador na visita ao Benfica, com um golo do avançado espanhol Fran Navarro, aos 17 minutos do jogo da 17.ª jornada da Liga portuguesa.

Em estreia pelos minhotos, depois de cedido pelo FC Porto, Navarro bateu Trubin com uma finalização de pé direito, após passe do compatriota Víctor Gómez.

O golo de Fran Navarro: