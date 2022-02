A FIGURA: Fran Navarro

O avançado espanhol formado no Valência andava alheado das redes adversárias, não marcando há praticamente um mês. Esta noite teve pouca bola, sujeitando-se a um trabalho mais operário, na pressão à saída do adversário. Teve uma oportunidade na transformação de um castigo máximo e não desperdiçou. Chegou à dúzia de golos com a camisola do Gil e carimbou mais três pontos para a turma de Barcelos.

O MOMENTO: golo de Fran Navarro (27’)

A combinação entre Samuel Lino e Henrique Gomes era prometedora, mesmo que o lateral já estivesse praticamente ângulo para o cruzamento. Ao tentar o corte Mendez derrubou Henrique Mendes, dando origem a grande penalidade. Com frieza, Fran Navarro iludiu Pedro Silva: bola para um lado, guarda-redes para o outro. Penálti clássico a carimbar três pontos.

OUTROS DESTAQUES

Henrique Gomes

Discreto, mas eficiente de uma área à outra a ser decisivo na equipa do Gil Vicente. Sofre a grande penalidade que permitiu ao conjunto de Barcelos adiantar-se no marcador e, ainda na primeira parte, evita o empate em cima da linha de golo.

Cassiano

Esbanja força no ataque do Vizela. Não dá um lance por perdido, corre quilómetros e tenta, como pode, dar o seu contributo à equipa. Pressionou alto, sendo o primeiro defesa, e fez por aparecer no local certo para finalizar.

Vítor Carvalho

O ponto de equilíbrio da equipa do Gil Vicente, a comandar as operações no meio campo. Distribuiu sempre o jogo com critério, foi importante na ocupação de espaços e nas tarefas defensivas.

Pedro Silva

Sem responsabilidade no lance da grande penalidade em que sofreu o golo, o guarda-redes do Vizela esteve bem e na reta final do encontro, quando o Gil Vicente controlava o jogo, manteve o jogo vivo com várias intervenções providenciais.