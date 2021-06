Adil Rami, defesa-central do Boavista, ofereceu-se para representar a França nos Jogos Olímpicos de Tóquio, que decorrem este verão.

Segundo a imprensa, o selecionador francês, Sylvain Ripoll, está com dificuldades em elaborar a convocatória, devido à recusa de muitos clubes em libertar os jogadores. Nesse sentido, Rami mostra-se disponível.

«Estou pronto para estar neste grupo da França. Sei que posso ir à final e vencer os Jogos», começou por dizer, aos microfones da RMC.

Rami garante que o Boavista não será um obstáculo à convocatória e diz que pode acrescentar alguma coisa a uma seleção jovem, já que apenas três jogadores da convocatória podem ter mais de 23 anos.

«É uma equipa jovem e sei que tenho personalidade para os liderar. É algo enorme para mim, para a minha carreira. Amo o meu país e sei que posso dar algo mais à equipa», afirmou.

Rami, campeão do Mundo pela França em 2018, diz que chegará à final se for para Tóquio: «Se eu for, chegaremos à final, de certeza.»