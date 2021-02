Após um dia de folga, o FC Porto iniciou a preparação para o jogo contra o Marítimo, da 20.ª jornada da Liga.



Na sessão desta sexta-feira, Sérgio Conceição voltou a contar com Francisco Conceição, jogador que ainda pertence à equipa B segundo referem os dragões no site oficial. Em sentido contrário, Marcano realizou treino integrado, ainda que de forma condicionada enquanto Mbaye ficou-se pelo ginásio.



Os campeões nacionais voltam a treinar este sábado, às 10h30, no Olival. O Marítimo-FC Porto vai realizar-se segunda-feira, às 19h00.